23 апреля на пляже в Майори четвертый год подряд состоится Юрмальский весенний спортивный праздник. На этом мероприятии взрослые и дети смогут принять участие в соревнованиях по бегу на одну из трех дистанций, в 1-м этапе Чемпионата Латвии по скандинавской ходьбе, в других состязаниях, а также в развлекательных мероприятиях.

Регистрация для участия в Юрмальском весеннем спортивном празднике проводится на веб-сайте www.maratoni.lv и завершается 20 апреля в 18.00. Для школьников регистрация для участия в любой из дисциплин — бесплатная.

"Спортивный праздник — это возможность как для семей, так и для и школ принять участие в спортивных соревнованиях и полноценно отдохнуть на лоне природы. Мы думаем, что это спортивное движение будет расширяться и на этот раз соберет больше участников, чем годом ранее. В 2016 году в соревнованиях по всем дисциплинам участвовало почти 3000 жителей в возрасте от трех до 84 лет", — сообщила представитель портала Maratoni.lv Криста Румбена.

Для соревнований по бегу предусмотрено три дистанции: на пять и десять километров — без возрастных ограничений, а для самых юных спортсменов — на дистанцию от 0,5 до 1 километра. Лимит времени для каждой дисциплины — 1,5 часа, для детей нет ограничений по времени.

"Все большую популярность среди жителей Латвии приобретает скандинавская ходьба. В 2016 году мы совместно с Латвийской ассоциацией народного спорта впервые провели Чемпионат Латвии по скандинавской ходьбе. Отклик был большой, соревнования собрали много участников, поэтому в этом году снова проводим чемпионат", — сказала К. Румбена.

Соревнования по скандинавской ходьбе на десять и 21 километр будут проводиться в трех возрастных группах, в женском и мужском первенстве.В соревнованиях на дистанцию в пять километров участвуют представители обоих полов и всех возрастных групп. Лимит времени для прохождения дистанции в пять и десять километров — два часа, для дистанции в 21 километр — 3,5 часа.

Выдача стартовых номеров начнется в день соревнований в 8.30. Соревнования завершатся около 15.30. Все участники, пришедшие к финишу, получат памятные медали Юрмальского весеннего спортивного праздника.

Предприятие Olainfarm подготовило особую награду: 500 представительниц прекрасного пола в возрасте от 25 лет, первыми зарегистрировавшиеся для участия в любой из дисциплин, получат в день соревнований подарок — пищевую добавку VIVI line производства Olainfarm.

Юрмальский весенний спортивный праздник организует портал Maratoni.lv, приглашает на праздник город Юрмала.

Европейская ассоциация спортивных городов в 2016 году присудила Юрмале титул "Европейский спортивный город — 2017". Статус спортивного города присужден за наличие в городе спортивной инфраструктуры, создание для жителей возможностей участия в спортивных мероприятия и содействие здоровому образу жизни.

Полная программа спортивного праздника — на веб-сайте www.maratoni.lv. Дополнительная информация — по тел. 67844425 или по адресу sport@alphabaltic.lv.