С 01-го апреля возобновляется период, когда необходимо будет платить за въезд в Юрмальскую городскую зону особого режима. Также, как и в предыдущие годы, плата за одноразовый въезд составляет два евро. В этом году за въезд в Юрмалу пропуск необходимо будет покупать также для мотоциклов. Самоуправление обеспечивает контроль также с помощью устройств фотофиксации.

В системе одноразовых пропусков в этом году изменений нет — также, как и до этого, пропуск на одноразовый въезд можно приобрести в пунктах въезда в Приедайне и Вайвари, выполняя платеж картой или наличными, а также посредством смс или мобильной аппликации. Также в этом году автостоянки на Юрмальской городской территории в местах, где разрешена стоянка автотранспорта, будут бесплатными, за исключением частных автостоянок.

В этом году Юрмала начала модернизацию порядка въезда, облегчив процесс приобретения и выдачи долгосрочных пропусков — долгосрочные пропуски являются электронными. Пропуск на один месяц или на весь период можно приобрести в электронном виде на портале epakalpojumi.jurmala.lv. Пропуск на 30 дней стоит 31 евро для транспортного средства массой до 3,5 тонн, для остальных транспортных средств — 43 евро. На весь период (с 01-го апреля по 30-ое сентября) — 107 евро для транспортного средства полной массой до 3,5 тонн, для остальных — 213 евро.

В этом году меняется порядок контроля пропусков на въезд — он осуществляется, также используя устройства фотофиксации. При въезде установлены устройства, которые фиксируют регистрационные номера въезжающих транспортных средств, которые самоуправление сравнивает с базой данных зарегистрированных пропусков. В распоряжении полиции самоуправления будет информация о тех автомашинах, которые въехали в город без пропуска. За въезд в зону особого режима в Юрмале без пропуска предусмотрен административный штраф в размере 50 евро.

Пропуски для одноразового въезда, которые приобретены в пропускных терминалах, также, как и до этого, будут проверяться полицией самоуправления. Также и терминалы для приобретения одноразовых пропусков скоро начнут оборудовать техническим устройством, в котором автоводителю, приобретая пропуск, необходимо будет ввести номер автомашины. Соответственно также информация о пропусках на одноразовый въезд будет доступна полиции самоуправления в электронном виде.

Пошлину за въезд не нужно будет платить для электромобилей и транспортных средств, которые оборудованы для автоводителя — инвалида (им пропуск не нужен). От уплаты пошлины освобождены также транспортные средства, которые перевозят инвалидов первой группы, детей — инвалидов, а также инвалидов, для которых затруднено перемещение, но такие автомобилисты перед въездом в Юрмалу должны остановиться у пропускного пункта в Приедайне, чтобы работник полиции самоуправления мог зарегистрировать пропуск, или предварительно необходимо зарегистрировать пропуск на портале epakalpojumi.jurmala.lv.

Жителям Юрмалы, у которых на 01-ое марта 2017 года задекларирован адрес места жительства или которым принадлежит недвижимое имущество в Юрмале, пропуски на находящиеся в собственности, владении или распоряжении, зарегистрированные в Дирекции безопасности дорожного движения транспортные средства присваиваются и регистрируются в информационной системе автоматически бесплатно. Также и юридическим лицам, у которых в Юрмале зарегистрирован юридический адрес, пропуски на находящиеся в собственности или распоряжении, зарегистрированные в Дирекции безопасности дорожного движения транспортные средства регистрируются автоматически.

С этого года изменения в пропускной системе касаются также такси — в соответствии с обязательными правилами пошлину не платят те такси, которым выдана лицензионная карточка на выполнение перевозок пассажиров легковыми такси на административной территории города Юрмала. Пропуска легковых такси, которым выдана лицензионная карточка на выполнение перевозок пассажиров легковыми такси на административной территории города Юрмала, в информационной системе регистрируются автоматически без заявки и дополнительной платы. В свою очередь в отношении легковых такси, которые не соответствуют упомянутой категории, применяются общие правила, в соответствии с которыми за въезд в зону особого режима в Юрмале необходимо платить пошлину.

В 2016 приобретено 934 тысячи одноразовых пропусков на въезд в Юрмалу, из которых 129 тысяч — посредством мобильных услуг. За прошлый год Юрмальское самоуправление за въезд транспортных средств в зону особого режима получило 2,1 миллиона евро. Взысканные средства уплаченных пошлин перечисляются в основной бюджет города и используются на туризм и развитие курорта для создания благоприятной среды, на охрану окружающей среды, на охрану памятников культуры, а также на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Плата за въезд на административную территорию города Юрмалы действует с 1996 года. Плата за въезд в Юрмалу в осенний и зимний период отменена с осени 2013 года с целью способствовать развитию предприятий по оказанию услуг. В свою очередь в летний сезон, когда Юрмалу посещает большое количество гостей, платой за въезд регулируется поток транзитного транспорта в городе с целью беречь окружающую среду. Плата за въезд на административную территорию города Юрмала установлена в соответствии с обязательными правилами Юрмальской городской думы от 12-го января 2017 года №. 1 "О въезде транспортных средств в зону особого режима на административной территории города Юрмала".

Более подробную информацию о пропусках смотреть на домашней странице города Юрмала.