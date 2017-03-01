Юрмальское самоуправление предоставит городским пенсионерам пособие в размере 50 евро в год. Cениоры смогут использовать его на различные нужды, связанные с здравоохранением: на медицинские товары (в т.ч. оптику), на медикаменты, на медицинские услуги (в т.ч. услуги стоматолога), в качестве пациентских взносов и т.д.

1 марта вступили в силу Правила Юрмальской городской думы о пособии Юрмальского самоуправления для повышения доступности здравоохранения людям пенсионного возраста.

Правила предусматривают, что каждый пенсионер, декларировавший свое постоянное место жительство в Юрмале как минимум за год до подачи заявления, и получающий от государства пенсию по возрасту, имеет право на пособие в размере 50 евро за календарный год на покрытие расходов, связанных с здравоохранением.

Руководитель Обьединения Юрмальских сениоров Юрис Блузманис: „Пенсионеры — это те люди, для которых вопросы здоровья особенно важны. В этом возрасте для многих посещение врача и покупка лекарств происходят почти ежедневно, поэтому мы очень рады, что пособие по уходу за здоровьем смогут получить все пенсионеры Юрмалы за посещение любого врача и покупку лекарств. Поддержка здоровья для пенсионеров никогда не бывает лишней."

Пособие можно будет получить, заполнив заявление и приложив к нему документы об оплате (чеки и/или квитанции), полученные в медицинских учреждениях, аптеках, магазинах медицинских товаров и оптики. Пособие будет выплачиваться в соответствии с поданными документами об оплате, но не более 50 евро за календарный год.

В Юрмале проживает более 12 000 человек пенсионного возраста, поэтому в бюджете самоуправления 2017 года на выплаты упомянутого пособия запланировано 608 760 евро.

Юрмальчанам пенсионного возраста самоуправление также бесплатно предоставляет комплекс оздоровительных мероприятий — занятия с физиотерапевтом и эрготерапевтом, консультации психолога и диетолога, занятия в бассейне и тренажерном зале, занятия скандинавской ходьбой, а также финансовую помощь в размере 25% на услуги протезирования зубов. Одинокие пенсионеры могут получать также пособие по оплате жилья и пособие на лечение.