В Латвии по-прежнему сохраняется самая высокая доля контрабандных сигарет в Европейском Союзе, Швейцарии и Норвегии – 22,6% от общего потребляемого количества. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты общеевропейского исследования KPMG – SUN за 2016 год. Таким образом, ежегодные потери Латвии из-за недополученных по причине контрабанды налогов составляют 69 млн. евро.

По сравнению с 2015 годом, в Латвии объем контрабандных сигарет уменьшился на 4,1%, а по сравнению с 2012 годом – на 8,1% от общего объема. В Эстонии и Литве доля нелегальной торговли сигаретами составляла соответственно 13,3 % и 17%.

В прошлом году в Латвии общий объем потребления сигарет составил 2,44 млрд. единиц – на 3% меньше по сравнению с 2015 годом. В то же время объем контрабандных и поддельных сигарет, достигающий 22,6% от общего потребляемого в стране объема, в фактических цифрах составлял 0,55 млрд. сигарет. 75,6% из них составляли т.н. "белые контрабандные сигареты"*, 8,2% – поддельные сигареты, а 16,2% – контрабандная продукция иного происхождения. Сокращение объема контрабандных сигарет объясняется общим снижением объемов потребления, а также успешной работой правоохранительных учреждений.

Крупнейшими странами – поставщиками сигарет контрабандного происхождения традиционно являются Беларусь и Россия. Из Беларуси в 2016 году было ввезено 407 млн. контрабандных сигарет, или 80,1% от общего объема контрабанды, а из России –соответственно 83 млн., или 15,1% от общего объема. Главная причина контрабандных потоков – существенная разница в ценах. Например, если в Латвии в прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла 2,89 EUR, то в России – 1,04 EUR, а в Беларуси – лишь 0,60 EUR. Наиболее популярными марками контрабандных сигарет, ввезенных в Латвию, были Premier, NZ, Winston, Bayron и Fest.

В странах Европы (EС, Швейцария и Норвегия) наблюдается уменьшение потребления сигарет – в 2016 году по сравнению с 2015 годом общее потребление снизилось на 2,1 %, а потребление контрабандных сигарет – на 8,8 %. В то же время в 2016 году в среднем по Европе доля контрабандных сигарет составляла 9% от общего потребляемого объема сигарет. Всего было недополучено налогов на 10,2 млрд. евро. В 2016 году в Европе 44 % контрабандных сигарет ввозились из стран, не входящих в ЕС, главным образом из Украины, за которой следовала Беларусь.

* KPMG SUN 2016 определяет "белые контрабандные сигареты" как сигареты, которые обычно легально производятся в какой-нибудь стране, но уже изначально предназначаются для контрабанды. И хотя из некоторых стран эти сигареты могут экспортироваться легально, по пути в страну назначения они незаконно пересекают государственную границу и продаются без уплаты налогов.

Исследование проводилось по заказу RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies), количественные данные были взяты из ежегодного доклада KPMG в рамках проекта SUN, изучающего масштабы нелегальной торговли сигаретами в EС, Норвегии и Швейцарии. В этом году RUSI впервые дополнительно проводил также качественное исследование, придав исследованию новое измерение. Финансирование для исследования RUSI получил от British American Tobacco, Imperial Tobacco и Philip Morris International.

С результатами исследования о потреблении нелегальных сигарет в ЕС за 2016 год можно ознакомиться на домашней странице KPMG.