Мировой производитель табачных изделий Philip Morris International (PMI) объявил о конкурсе проектов — инициатив, направленных против нелегальной торговли, контрабанды и организованной преступности. Финансирование, доступное в рамках программы PMI IMPACT, в сумме превышает 80 миллионов евро, и проекты на конкурс могут подать как частные организации, так и государственные и муниципальные учреждения из Латвии.

Из средств PMI IMPACT будут поддерживаться проекты, направленные на борьбу с нелегальной торговлей и связанными с нею преступлениями, например, с коррупцией, отмыванием денег и сетями организованной преступности.

Проекты могут быть реализованы по всему миру, однако они должны быть направлены хотя бы на одну или несколько географических зон: Восточную Европу, Ближний Восток, Северную Африку, зону трех границ в Южной Америке, Центральную Америку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Податели проектов из Латвии могут заявлять инициативы для различных программ трансграничного сотрудничества, привлекая в качестве партнеров организации или учреждения, например, из России или Беларуси.

На втором этапе проектов будут поддерживаться:

- программы исследований для улучшения знаний о нелегальной торговле и связанных с нею преступлениях, чтобы помочь лучше понять все аспекты программы и выработать решения;

- образовательные инициативы по улучшению способности государственного и частного секторов вести эффективную борьбу с нелегальной торговлей и расширить межотраслевое сотрудничество;

- меры по улучшению понимания обществом сути нелегальной торговли, ее негативном влиянии, а также о способах ее предотвращения;

- разработка технологических решений, приобретение оборудования для содействия возможностей правоохранительных учреждений.

Поданные проекты будут оцениваться экспертами PMI в несколько этапов. Претенденты должны до 15 ноября представить подтверждение соответствия и изложение идеи проекта, которые будут оценены экспертами, и лучшие из проектных заявок будут поданы на следующий этап, а их авторов попросят подготовить детальную проектную заявку. Она будет оценена экспертным советом, который будет решать вопрос о выделении финансирования. Вся информация о программе PMI IMPACT и заявлении проектов доступна здесь: https://www.pmi-impact.com/.