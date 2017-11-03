Из средств PMI IMPACT будут поддерживаться проекты, направленные на борьбу с нелегальной торговлей и связанными с нею преступлениями, например, с коррупцией, отмыванием денег и сетями организованной преступности.
Проекты могут быть реализованы по всему миру, однако они должны быть направлены хотя бы на одну или несколько географических зон: Восточную Европу, Ближний Восток, Северную Африку, зону трех границ в Южной Америке, Центральную Америку, Южную Америку и Юго-Восточную Азию. Податели проектов из Латвии могут заявлять инициативы для различных программ трансграничного сотрудничества, привлекая в качестве партнеров организации или учреждения, например, из России или Беларуси.
На втором этапе проектов будут поддерживаться:
- программы исследований для улучшения знаний о нелегальной торговле и связанных с нею преступлениях, чтобы помочь лучше понять все аспекты программы и выработать решения;
- образовательные инициативы по улучшению способности государственного и частного секторов вести эффективную борьбу с нелегальной торговлей и расширить межотраслевое сотрудничество;
- меры по улучшению понимания обществом сути нелегальной торговли, ее негативном влиянии, а также о способах ее предотвращения;
- разработка технологических решений, приобретение оборудования для содействия возможностей правоохранительных учреждений.
Поданные проекты будут оцениваться экспертами PMI в несколько этапов. Претенденты должны до 15 ноября представить подтверждение соответствия и изложение идеи проекта, которые будут оценены экспертами, и лучшие из проектных заявок будут поданы на следующий этап, а их авторов попросят подготовить детальную проектную заявку. Она будет оценена экспертным советом, который будет решать вопрос о выделении финансирования. Вся информация о программе PMI IMPACT и заявлении проектов доступна здесь: https://www.pmi-impact.com/.