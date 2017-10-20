Меры по борьбе с нелегальными акцизными товарами в месте самого большого скопления людей, предпринятые в последние годы Рижским центральным рынком, например, расширение системы видеонаблюдения на территории рынка, а также усиленная работа полиции, привели к существенному уменьшению оборота нелегальных акцизных товаров.

"Центральный рынок выступает за полное прекращение оборота нелегальных акцизных товаров на рынке и по всей Латвии", — говорит представитель рынка Ивар Яковелс. С 2016 года Рижский центральный рынок отказался от услуг охранной фирмы и создал собственную службу внутренней безопасности, а также расширил систему видеонаблюдения на территории рынка. "Комплекс этих мер значительно ограничил оборот нелегальных акцизных товаров в месте наибольшего сосредоточения людей в Риге — на Центральном рынке. В связи с ростом случаев задержания дельцов этого нелегального бизнеса, оборот нелегальных акцизных товаров на территории рынка находится на грани исчезновения, в чем может убедиться любой посетитель", — поясняет И. Яковелс.

Территория Центрального рынка включена в маршрут постоянного патрулирования работников полиции самоуправления управления Латгальского предместья города Риги. На вопрос о том, по каким причинам на Центральном рынке уже годами не удается полностью искоренить оборот нелегальных акцизных товаров, представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис отвечает, что причины разные: это и ограниченность законных инструментов, и безответственность торговцев сигаретами, и ограниченные ресурсы стражей порядка.

Стоят на шухере

Т. Садовскис поясняет, что большинство торговцев сигаретами не боятся наказаний, так как в случае, если им официально ничего не принадлежит, с них трудно что-либо взыскать. Еще одна проблема — ограниченные человеческие ресурсы: полицейских столько, столько есть, поэтому со временем торговцы уже узнают их по лицу, независимо от того, носят ли полицейские форму или нет. "Бывают ситуации, когда полиция получает сигнал о конкретном торговце, но, как только полицейский появляется вблизи рынка, сообщник торговца, который, если можно так выразиться, "стоит на шухере", предупреждает торговцев, чтобы они успели исчезнуть или спрятать товар," — рассказывает представитель полиции Рижского самоуправления.

В этом районе представители муниципальной полиции сами проводят контрольные покупки, а также пресекают оборот нелегальных акцизных товаров в сотрудничестве с работниками Государственной полиции. Ресурсы как муниципальной, так и государственной полиции не безграничны, поэтому сотрудничество зачастую выражается в помощи человеческими ресурсами. Также, например, распределяются зоны патрулирования, чтобы не возникла ситуация, когда один конец рынка патрулируют несколько работников государственной и муниципальной полиции, а на другом нет ни одного полицейского.

Борьбе мешает брешь в законе

Правда, возможности Рижской муниципальной полиции в борьбе с торговлей нелегальными акцизными товарами сильно ограничены, так как она не вправе применять весь комплекс мер по борьбе с нелегальными сигаретами, предусмотренных латвийским Кодексом административных нарушений. В частности, муниципальная полиция не вправе начинать административное производство по статье 1693 упомянутого кодекса (нарушение правил приобретения, реализации, хранения и перемещения товаров, облагаемых акцизным налогом, а также другие нарушения правил оборота этих товаров). В этой статье установлена также ответственность за хранение или перемещение сигарет.

В то же время муниципальная полиция Риги уполномочена бороться непосредственно с торговлей (статья 16620 Кодекса административных нарушений), хотя доказать факт торговли намного труднее и в этом случае необходимо осуществлять контрольные покупки. "Фактически получается так: если в районе Центрального рынка муниципальные полицейские находят большое количество нелегальных сигарет, то на место происшествия необходимо вызывать государственную полицию. Если же тот же нарушитель пойман с помощью контрольной покупки, то тогда муниципальные полицейские вправе продолжать делопроизводство сами. Мы неоднократно обращались в ответственные министерства с инициативой о внесении изменений в действующие нормативные акты и расширении прав Рижской муниципальной полиции, однако пока изменения не приняты", — с сожалением делает вывод Т. Садовскис.

Начинать нужно с границы, ключ — сотрудничество

И. Яковелс напоминает, что Центральный рынок не находится на государственной границе, но именно с безопасности госграницы начинается искоренение контрабанды. Для достижения успеха, в борьбе с нелегальными акцизными товарами должен участвовать не только рынок, но и правоохранительные учреждения, законодатели, при этом нужно искоренять не только розничную торговлю, но и цепь поставок, усовершенствуя систему наказаний и обеспечивая их эффективное применение. К тому же, потребление таких товаров связано с уровнем жизни общества и его потребительскими возможностями, и в этом смысле это явление следует рассматривать как определенный социальный процесс.

Т. Садовскис добавляет, что в борьбе с торговлей нелегальными акцизными товарами межведомственное сотрудничество не просто важно — это, можно сказать, ключ к успеху в борьбе с нелегальными товарами. "Должно быть не только сотрудничество между учреждениями, но и с ответственными коммерсантами, которые бы сообщали о нелегальных товарах и помогали бороться с нарушениями на их территории, а также хорошее сотрудничество с населением. Важно также разъяснять, что покупка нелегальных сигарет в краткосрочной перспективе, возможно, и дает экономию в несколько центов, но в долгосрочной перспективе каждый покупатель вредит не только государству, но и себе", — подытоживает Т. Садовскис.