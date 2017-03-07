Порядка 68 процентов опрошенных жителей Латвии в Международный женский день 8 марта планируют потратить на подарки до 20 евро. Таковы данные социологического опроса, проведенного SIA "Maxima Latvija".

Примерно четверть респондетов (24%) собираются потратить на подарки 8 марта от 21 до 40 евро, 5% — от 41 до 60 евро, а 3% — свыше 60 евро.

Среди наиболее популярных подарков участники опроса выбирали цветы, романтический ужин и посещение SPA-салона. А на четвертом месте оказался такой вариант ответа: мужчины, ради исполнения желания своих любимых женщин, готовы выполнить в этот день все домашние работы.

Из самых популярных лакомств на 8 марта респонденты наиболее часто выбирали торт или пирожное, суши и фрукты. Кроме того, среди ответов были различные коробки конфет, шоколад и зефир. А лучшим напитком в этот праздник ровно половина опрошенных назвала шампанское.

53% опрошенных полагают, что на 8 марта женщины хотели бы получить в подарок тюльпаны, 13% — розы, по 8% — нарциссы и фрезии, 6% — гиацинты, 4% — орхидеи, также упоминались лилии, герберы, гвоздики, хризантемы и всевозможные букеты.

Как отметила директор департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня, прирост объемов продажи цветков ожидается 7-8 марта, тогда как цветы в горшках начали активно покупать еще с начала марта. Объемы продажи цветов в марте по сравнению с февралем возрос на 32%.

"Если 8 марта, как в этом году, выпадает на будний день, обычно большинство жителей цветы покупают днем ранее, 7 числа. Это можно объяснить тем, что они хотят поздравить женщин с самого утра", — добавила Кактиня.

20% опрошенных сообщили, что 8 марта будут отмечать на рабочем месте, 42% поздравят женщин дома, при этом 25% планируют устроить домашний праздник. Еще 4% респондентов отметят праздник вне дома, 2% пойдут в концерт или кино, а 7% выбрали другие варианты — например, путешествие, праздник в кругу семьи, вечеринка на день рождения.