На снимках запечатлены как женщины, находящиеся на военной службе, так и другие, личность которых установить пока не удалось. Фото были опубликованы на странице Marines United в Facebook, насчитывающей около 30 тысяч подписчиков. Среди них действующие морские пехотинцы Великобритании и США, флотские медики, а также военнослужащие ВМС Соединенных Штатов в отставке.

Служба криминальных расследований начала проверку по этому делу. На данный момент неизвестно, сколько человек причастны к инциденту. По всей видимости, речь идет о нескольких сотнях морских пехотинцев. B настоящее время фото удалены.

Командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер отказался комментировать ход расследования, однако осудил действия подчиненных. Он указал на важность доверия и взаимного уважения как при исполнении, так и онлайн.

Как заявила представительница корпуса морской пехоты США капитан Райан Алвис, обнародование обнаженных фото сотрудниц может расцениваться как нарушение Единого кодекса военной юстиции США и повлечь уголовную ответственность.