Суд принял решение арестовать двух юношей, которые в интернете опубликовали фото и видео того, как они, вероятно, изнасиловали девушку. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Госполицию.

Эта резонансная история получила развитие в конце января, когда в Instagram появились фото и видео, на котором изображены сцены насилия: двое молодых парней, не скрывая лиц, совершают акт насилия над девушкой, а затем поливают ее в ванной водой. Позже фото и видео были удалены.

На прошлой неделе Госполиция задержала мужчин 1994 и 1996 г.р., подозреваемых в изнасиловании молодой девушки. Шокирующее видео и фото с вызывающими сценами недавно были распространены в социальных сетях одним из задержанных.

Как отмечают в пресс-центре Госполиции, задержание проводили сотрудники участка "Баложи" и Управления криминальной полиции Рижского региона. Ни один из подозреваемых ранее не судим.

По делу начат уголовный процесс за изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет. Также начат уголовный процесс по статье за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

10 февраля суд решил оставить задержанных под арестом.