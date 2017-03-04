По его прогнозам, число зарубежных гостей в Латвии в этом году продолжит увеличиваться. Туристы будут приезжать и издалека. "Есть все предпосылки к тому, чтобы число иностранных туристов выросло в этом году в пределах 5-10%", — считает Пиннис.
Рост числа туристов будет связан с мероприятиями, которые в этом году пройдут в Риге, например, Европейской хоровой олимпиадой. Также в этом году Рижско-Гауйский регион станет гастрономическим регионом Европы, что также привлечет дополнительный интерес туристов к латвийским регионам.
Прошлый год для отрасли тоже был в целом успешным. В Риге число туристов выросло на 7% по сравнению с 2015 годом, напомнил Пиннис.