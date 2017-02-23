Как сообщила агентству LETA представитель Минкультуры Ивета Берзиня-Бебриша, средства будут выплачены из бюджета министерства. Авторам и издателям ежегодно будет выплачиваться почти 100 тысяч евро.
"Заключенное соглашение — еще один шаг к тому, чтобы защитить права наших авторов и их творческую работу, а также просветить общество об авторских правах", — отметила Мелбарде.
Размер гонорара установлен на основании результатов проведенного центром изучения общественного мнения SKDS по поручению Минкультуры исследования "Объемы репрографического репродуцирования защищенных авторскими правами работ в государственных и муниципальных учебных заведениях и библиотеках". Исследование показало, что общий объем копирования в 2015 году составил 6,659 млн страниц.
Соглашение заключено с целью от имени госуправления выполнить установленную 35-й статьей закона об авторском праве обязанность выплачивать авторам и издателям справедливое вознаграждение за репрографическое репродуцирование авторских работ, т.е. их копирование на бумаге.