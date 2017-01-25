Его можно получить у своего страховщика или посетить 25-26 января стенд LTAB в торговом центре Rīga Plaza, чтобы получить свой экземпляр и информацию о том, как его правильно заполнять.

"Хотя доля согласованных извещений среди всех видов фиксирования ДТП растет из года в год, все еще приходится сталкиваться с незнанием автовладельцев о том, где взять согласованное извещение и как его правильно заполнить", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин, добавляя, что за 12 месяцев 2010 года доля ДТП, зарегистрированных при помощи согласованного извещения, составила 58,6%, в 2012 году – 61%, в 2014 году – 61,8%, а в 2016 году – уже 64,8%.