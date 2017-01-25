Банк Латвии планирует обеспечить возможность продажи своих коллекционных момент через интернет, сообщил в интервью программе Латвийского радио Krustpunkts глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Таким образом хотят бороться с нездоровым ажиотажем и искусственной очередью, которая обычно образуется у Банка при запуске в обращение новых монет.

Вместо живой очереди, коллекционерам с 1 июля предложат встать в очередь онлайн. Как сообщили в Банке Латвии агентству LETA, чтобы расширить возможности продаж, сегодня торговля монетами осуществляется по разным каналам - в кассах Банка Риги и Лиепаи, с декабря 2015 года их можно зарезервировать в интернете и позже выкупить, также их можно приобрести через латвийских и зарубежных посредников-нумизматов.