Вместо живой очереди, коллекционерам с 1 июля предложат встать в очередь онлайн. Как сообщили в Банке Латвии агентству LETA, чтобы расширить возможности продаж, сегодня торговля монетами осуществляется по разным каналам - в кассах Банка Риги и Лиепаи, с декабря 2015 года их можно зарезервировать в интернете и позже выкупить, также их можно приобрести через латвийских и зарубежных посредников-нумизматов.
Банк Латвии планирует запустить продажу коллекционных монет в интернете
Банк Латвии планирует обеспечить возможность продажи своих коллекционных момент через интернет, сообщил в интервью программе Латвийского радио Krustpunkts глава Банка Латвии Илмар Римшевич. Таким образом хотят бороться с нездоровым ажиотажем и искусственной очередью, которая обычно образуется у Банка при запуске в обращение новых монет.
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