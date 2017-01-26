В 2016 году совокупный доход Латвийского филиала банка Nordea достиг 72,1 миллионов евро, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает банк.

В свою очередь, операционная прибыль по сравнению с прошлогодними результатами увеличилась на 26% и составила 38,7 миллионов евро. Чистый доход по процентам снизился на 8%, на что повлияли низкие процентные ставки, в то время как доход от комиссионных вырос на 20%, достигнув 14 миллионов евро.

Общий объем портфеля депозитов демонстрирует стабильный рост, достигнув 1,83 миллиарда евро. Депозиты частных лиц по сравнению с прошлым годом увеличились на 9%, в свою очередь, портфель депозитов в сфере корпоративного бизнеса вырос на 24%. Общие объемы займов достигли 2,63 миллиарда евро.

Всего в странах Балтии банк в 2016 году заработал 98 миллионов евро, что на 7% больше, чем в 2015 году.