"По давней традиции детям президентов предоставляется возможность расти без того, чтобы им уделялось политическое внимание. Белый дом ожидает, что эта традиция продолжится. Благодарим вас за сотрудничество в этом вопросе", — говорится в сообщении.

Ранее некоторые интернет-пользователи высмеяли мальчика за поведение на инаугурации отца. Им показалось, что ребенок выглядел сонным и отсутствующим. Также им показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

В частности, сценаристка телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC Кэти Рич опубликовала твит о Бэрроне Трампе. Она написала, что мальчик "будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении". Телеканал временно отстранил ее от работы. После критики со стороны СМИ и пользователей соцсетей она удалила запись, а в понедельник, 23 января, принесла извинения.