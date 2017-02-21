"Он ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать", — сказал Спайсер.

Он также заметил, что если США смогут найти общие позиции с Россией по нанесению поражения ИГ, борьбе с терроризмом, росту экономики, то они так и поступят. Спайсер добавил, что если это в интересах США, то Трамп добьется сделки.

Ранее член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов заявил, что готовность России вести диалог с США, готовность обсуждать украинский кризис и пути его разрешения не означает желания заключить с Вашингтоном "базарную" сделку.