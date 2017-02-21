Реализация программ будет осуществляться до середины 2019 года. Целевой группой для помощи станут уехавшие из зоны боевых действий люди, живущие в Харьковской области, в первую очередь — старики, люди с инвалидностью, одинокие матери и отцы, а также многодетные семьи.
Предполагается, что помощью, в том числе продовольственными и аптечными купонами, будут охвачены 5 тысяч человек. ОНКК со своей стороны выделяет на программы помощи дополнительно 285 тысяч евро.
Правительство Германии за последние два года предоставило на программы ОНКК в Харьковской области 2,6 миллиона евро. Немецкий Красный крест в реализации своих программ интенсивно работает с Украинским Красным крестом, отмечается в сообщении посольства.