Правительство Германии приняло решение выделить дополнительно 4,5 миллиона евро на программы Общества Немецкого Красного Креста (ОНКК) по оказанию помощи внутренним перемещенным лицам на Украине. Об этом сообщило посольство Германии в Киеве.

Реализация программ будет осуществляться до середины 2019 года. Целевой группой для помощи станут уехавшие из зоны боевых действий люди, живущие в Харьковской области, в первую очередь — старики, люди с инвалидностью, одинокие матери и отцы, а также многодетные семьи.

Предполагается, что помощью, в том числе продовольственными и аптечными купонами, будут охвачены 5 тысяч человек. ОНКК со своей стороны выделяет на программы помощи дополнительно 285 тысяч евро.

Правительство Германии за последние два года предоставило на программы ОНКК в Харьковской области 2,6 миллиона евро. Немецкий Красный крест в реализации своих программ интенсивно работает с Украинским Красным крестом, отмечается в сообщении посольства.