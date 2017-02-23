Организаторы благотворительного бала Марта в сотрудничестве с благотворительным фондом Сергея Егера передали онкогематологическому отделению Детской клинической университетской больницы медицинское оборудование общей стоимостью примерно на 23 000 евро.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на автора идеи проведения благотворительного бала Марта и координатора проекта Светланы Лев, средства для онкогематологического отделения были собраны в 2016 году, а теперь завершена комплектация необходимого оборудования.

Детская больница пополнилась прибором для поиска вен, электронными весами для младенцев, пульсометрами, профессиональными цифровыми измерителями кровяного давления, манжетами различных размеров, цифровыми весами для лаборатории и т.д.

Отделение онкогематологии — единственное во всей Латвии, где лечат детей с онкологическими и кровяными заболеваниями. Каждый год в отделении лечатся 500-700 детей.