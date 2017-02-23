Как сообщает агентство LETA со ссылкой на автора идеи проведения благотворительного бала Марта и координатора проекта Светланы Лев, средства для онкогематологического отделения были собраны в 2016 году, а теперь завершена комплектация необходимого оборудования.
Детская больница пополнилась прибором для поиска вен, электронными весами для младенцев, пульсометрами, профессиональными цифровыми измерителями кровяного давления, манжетами различных размеров, цифровыми весами для лаборатории и т.д.
Отделение онкогематологии — единственное во всей Латвии, где лечат детей с онкологическими и кровяными заболеваниями. Каждый год в отделении лечатся 500-700 детей.