Издание подчеркивает, что окончательное решение о производстве Mini будет принято после переговоров с правительством Великобритании.

"Решение о том, где производить электрифицированный Mini, будет принято уже в этом году. Поскольку официальные переговоры между Великобританией и ЕС еще даже не начались, слишком рано говорить о том, что Brexit будет означать для нашего бизнеса. Компания BMW всегда ясно давала понять, что верит в интеграцию Великобритании в ЕС и поддержку свободного движения товаров, услуг, капитала и талантов... Являясь крупным инвестором и работодателем в Великобритании, компания настоятельно призывает правительство принять озабоченность международного бизнеса во внимание", — цитирует The Guradian ответ BMW.

Ранее BMW объявляла о планах запустить производство электрифицированного Mini уже в 2019 году. Другим вариантом переноса, помимо Германии, является производство в Нидерландах, где собирается порядка четверти автомобилей Mini.