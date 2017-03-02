Боевики террористической группировки "Исламское государство" оставили большую часть Пальмиры. Об этом сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Данные подтверждает и сирийский телеканал "Аль-Маядин".

Правительственные войска и ополченцы ведут бои с экстремистами в западных районах города и продвигаются к центру. Продвижение осложняется тем, что боевики заминировали дома и дороги и оставили террористов-смертников.

Новое наступление сирийской армии под Пальмирой началось в середине января 2017 года. Весной 2016 года правительственные войска при поддержке российской авиации выбили боевиков из города, однако в декабре того же года они вновь захватили его.

Исторические памятники древней Пальмиры признаны ЮНЕСКО мировым культурным наследием. За время господства над городом исламисты уничтожили ряд бесценных памятников культуры. Так, в январе они взорвали архитектурный комплекс тетрапилон, а также фасад знаменитого древнеримского театра, построенного во II веке н.э.