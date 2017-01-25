Детское отделение центра лечения туберкулеза и заболеваний легких Восточной клинической университетской больницы, которое сейчас находится в Упеслеяс в Стопиньском крае, переведут в Детскую клиническую университетскую больницу.

Как рассказала главврач Центра лечения туберкулеза и заболеваний легких Андра Цируле, детское отделение приносит убытки Восточной больнице. Сейчас в нем лечатся только десять детей, а число сотрудников в два раза выше. За восемь месяцев 2015 года убытки отделения составили 200 000 евро.

По словам Цируле, разговоры о перемещении отделения в Детскую больницу ведутся уже год.

Представитель Детской больницы Вита Штейна пояснила, что сейчас заведение рассматривает, какие возможности и организационные работы требуются для лечения подобных пациентов. Детская больница может начать принимать детей с туберкулезом уже с 1 апреля 2017 года.