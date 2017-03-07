Правительство Латвии присвоило территории Большой эстрады в Межапарке, расположенному в Риге на проспекте Остас, 11, статус объекта национальных интересов.

Министерство культуры присвоило территории эстрады статус объекта национальных интересов для того, чтобы можно было своевременно подготовиться необходимую инфраструктуру к XXVI празднику латышской песни и XVI празднику танцев в 2018 году, а также обеспечить строительные работы на эстраде в определенных сроках. Цель проекта — закрепить правовой статус эстрады.

Большая эстрада в Межапарке была построена в 1955 году. Как отмечают в Минкульте, со временем эстрада стала национальной культурной ценностью, здесь ежегодно проводятся вселатвийские праздники песни и танца, ее вклад в устное и нематериальное наследие культуры отметили и в ЮНЕСКО.

Учитывая функцию эстрады, она является значительным объектом национальной культуры в масштабе всего государства, отметили в Минкульте.