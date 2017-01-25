В Латвии ИВК составляется уже 18 лет и за это время были его повышения и понижения. Улучшение последних результатов объясняется давно предпринимаемыми в стране антикоррупционными мерами. Это также результат 14-летней целенаправленной работы БПБК, заявили в бюро.

Это подтверждают также данные опроса, проведенного в октябре 2016 года центром социологических исследований SKDS. В 2016 году по сравнению с 2015 годом на 18% сократилось число респондентов, признавшихся, что за последние два года, улаживая какие-то дела и вопросы или решая какие-то проблемы, они давали взятку, подарки или использовали связи. На 10% увеличилось число респондентов, которые, столкнувшись с коррупцией, были готовы сообщить об этом.

БПБК обращает внимание на то, что индекс неправительственной организации Transparency International отражает восприятие коррупции, а не фактическое положение, которое едва ли возможно точно измерить, так как коррупция является латентным преступлением.