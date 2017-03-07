Во французском зоопарке браконьеры застрелили носорога — предположительно, это первый подобный инцидент в Европе.

Смотрители обнаружили Винса, четырехлетнего белого носорога, в его вольере в зоопарке Туари недалеко от Парижа в четверг утром. Один из его рогов был отрезан бензопилой, рассказали в полиции.

Рога африканского носорога стоят очень дорого на черном рынке, и от рук браконьеров в дикой природе каждый месяц гибнут около 100 животных. Однако браконьеры, по всей видимости, впервые выбрали своей жертвой носорога, живущего в европейском зоопарке.

Злоумышленники, вломившиеся в зоопарк, трижды выстрелили Винсу в голову. Они забрали рог, килограмм которого оценивается в более чем 60 тысяч долларов (один рог весит несколько килограммов). Им, вероятно, помешали, когда они пытались отрезать второй рог — злоумышленники бросили его, не отпилив до конца.

Два других белых носорога в зоопарке — 37 летняя Грейси и пятилетний Бруно — "избежали резни", — сообщили в учреждении.

Франция запретила торговлю слоновой костью и рогами в прошлом году.