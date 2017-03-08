В кенийском национальном парке Цаво браконьеры убили одного из наиболее старых и крупных слонов во всей Африке, 50-летнего Сатао II. У талисмана заповедника были большие бивни, таких слонов осталось 24 на всей планете.

Сатао II был в назван в честь своего популярного у посетителей парка сородича, погибшего от рук браконьеров в 2014 году. Уникальное животное убили отравленной стрелой, сообщает Guardian.

После гибели Сатао II в Кении осталось всего 14 слонов этой породы. Один бивень легендарного слона весил 51,5 килограмма, второй — 50,5 килограмма. Предполагаемых преступников было двое, их задержали.

Власти Кении с грустью отмечают, что слоновая кость по-прежнему высоко ценится на черном рынке. Согласно статистике, за последние десять лет общее количество обитающих в Африке слонов сократилось с 415 до 111 тысяч.



