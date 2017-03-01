По словам Грина, он собирает воздух в "секретном" месте возле журчащего горного ручья, рядом с очень известной горой. Местоположение сбора воздуха будут знать только покупатели, к каждой бутылке прилагаются GPS координаты точки сбора и сертификат подлинности

"Если ты живешь в загрязненном городе, задыхаешься дизельными парами, то мы только что получили новые запасы горного воздуха с высоты 3000 метров и готовы отправить его тебе. Я на самом деле поднимаюсь на 3000 метров, а не собираю воздух с автостоянки", — заявляет Грин в промо-видео на своем сайте.

Швейцарский горный воздух можно приобрести в бутылках разного объема: три литра за $247, литр за $167 и пол-литра за $96. Также автор проекта пообещал пожертвовать 25% от выручки в африканский фонд World Vision Clean.

В 2015 году СМИ сообщали, что загрязненный Китай закупает свежий воздух у Канады.