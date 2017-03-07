Авиакомпания British Airways планирует уменьшить шаг кресел в своих самолетах, обслуживающих рейсы в Европу. Компания объявила, что со следующего года в самолетах А320 и А321 будет "немного увеличено" число кресел.

По сообщениям, в самолетах появится два дополнительных ряда кресел, а общее число посадочных мест увеличится на 12. Это обернется уменьшением шага кресел — то есть расстоянием между ними — на 2,5 сантиметра и составит примерно 73 сантиметра.

Таким образом шаг кресел на некоторых самолетах British Airways будет таким же, как на самолетах Easyjet и меньше на 2,5 сантиметра, чем на лайнерах Ryanair. Представитель авиакомпании заявил, что эта мера позволит не поднимать цену на авиабилеты.

В прошлом ноябре BA объявила, что увеличит число мест в экономическом классе своих дальнемагистральных самолетов Boeing-777, однако этот план предусматривает увеличение мест в одном ряду с девяти до 10. В авиапарке BA — 68 самолетов А320 и 18 более крупных А321.