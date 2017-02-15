В Крыму бывший высокопоставленный чиновник стал фигурантом уголовного дела о коррупции. За взятку в особо крупном размере задержан экс-заместитель председателя совета министров республики Олег Казурин.

О задержании экс-зампреда совета министров Республики Крым сообщается на сайте Следственного комитета РФ. При этом имя фигуранта не называется.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей (порядка 366 тысяч евро) за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму.

Следователи считают, что за взятку бывший вице-премьер Крыма обещал общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что уголовное дело по факту взятки возбуждено в отношении бывшего вице-премьера Крыма Олега Казурина, сообщает РИА "Новости". Аксенов подчеркнул, что знал еще в прошлом году о следственных действиях в отношении Казурина, и большинство материалов было передано в МВД, СК РФ и ФСБ РФ, сообщает ТАСС. Аксенов заявил, что ожидает новые уголовные дела в отношении крымских чиновников.

В конце 2016 года Казурин был уволен по инициативе Аксенова за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей, напоминает Newsru.com. Он был назначен зампредседателя крымского правительства 19 января 2016 года и курировал реализацию Федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма.