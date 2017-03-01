Бывший дом Тома Круза выставлен на продажу за 6 млн долларов

Международное агентство элитной недвижимости Savills начинает продажу бывшего дома актера Тома Круза в графстве Западный Суссекс, Великобритания , за 4,95 млн фунтов стерлингов ($6,12 млн), сообщает компания. Дом принадлежал актеру в середине 2000-х. Об этом пишет RNS Особняк был построен в 2003 году на месте резиденции викторианской эпохи. Общая площадь особняка составляет 1053 кв. м на территории площадью 5,7 га. В шаговой доступности расположена станция Dormans, откуда можно за час добраться до Лондона.

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