Бывший глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах

Deutsche Welle |





Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на должность канцлера ФРГ, предложив на этот пост кандидатуру бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил 24 января на заседании фракции СДПГ в бундестаге. Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза. По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.

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