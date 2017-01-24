Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза.

По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.