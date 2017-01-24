Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), министр экономики и вице-канцлер ФРГ
Зигмар Габриэль отказался баллотироваться на должность канцлера ФРГ, предложив на этот пост кандидатуру бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца. Об этом Габриэль сообщил в интервью журналу Stern и газете Die Zeit и подтвердил 24 января на заседании фракции СДПГ в бундестаге.
Таким образом, Шульц выступит соперником нынешнего главы правительства Германии Ангелы Меркель, которая будет баллотироваться на четвертый канцлерский срок от консервативного Христианско-демократического союза.
По словам Габриэля, возглавить Социал-демократическую партию Германии также должен Мартин Шульц.