С 1 марта часовая тарифная ставка сертифицированных акушерок Рижского роддома увеличилась примерно на 3% — с 3,05 евро до 3,14 евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на представительницу старшей сестры Дагнию Штраусу.

В целом для гинекологов и специалистов по родам Рижского роддома часовая оплата сейчас составляет 5,05 евро в час до уплаты налогов. По словам главы Минздрава Анды Чакши, с 1 января тариф на оказание родов увеличен на 50 евро, но Национальная служба здоровья предусмотрела, что с этим учетом зарплата может увеличиться только на 2%, что составляет примерно 10 центов от 5,05 евро.

В свою очередь для акушерок, благодаря приросту в 50 евро, зарплата с 1 марта увеличится на 3%. Поэтому часовая сертифицированных акушерок теперь составит 3,14 евро в час вместо 3,05 евро, как было ранее.

Ранее сообщалось, что Рижский роддом с марта планирует отказаться от системы, при которой нормальным рабочим графиком считаются 240 часов. Это означает, что за переработку — всю работу свыше 167 часов — будет выплачиваться двойная ставка. При этом для того, чтобы покрыть фактические издержки во время родов, государство должно доплачивать медикам еще по 100 евро за каждого новорожденного. Правление роддома готова пересмотреть то, как будут поделены дополнительные 50 евро, но требования персонала об увеличении зарплат вдвое невозможно выполнить без доплат со стороны государства.

В середине февраля гинекологи, специалисты по родам и старшие сестры в Рижском роддоме заявили, что готовы продолжать работу только в том случае, если их зарплата вырастет вдвое. Врачи и медсестры направили письмо главе Минздрава, мэру столицы Нилу Ушакову и руководству роддома. В письме содержится требование увеличить зарплату и угроза в случае отказа сократить количество дежурств (в том числе в выходные и праздничные дни) и массовым увольнением.