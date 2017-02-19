Оппозиционный сирийский "Фронт за перемены и освобождение" отказался от участия в женевских переговорах в знак протеста против работы спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление движения.

"Руководство "Фронта за перемены и освобождение" объявляет, что в действующих условиях не будет участвовать в предстоящем раунде женевских межсирийских переговоров. Это происходит в знак протеста против поведения спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, который дает особые преимущества эр-риядской платформе", — отмечается в заявлении.

Ранее глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Анас аль-Абдах заявил, что сирийская оппозиция всецело готова к межсирийским переговорам в Женеве.

Он подчеркнул, что в Сирии необходимо провести политический переход, который заключается в том числе в уходе Асада со своего поста.