За последние десять лет численность миллиардеров увеличилась на 45%, пишет Republic.ru.

Численность мультимиллионеров (располагают капиталом $30 млн и более) за прошлый год выросла на 6340 человек и достигла 193490. Годом ранее число сверхбогатых людей уменьшилось впервые после мирового финансового кризиса 2008 года.

По прогнозам Knight Frank, количество мультимиллионеров по всему миру в течение ближайшего десятилетия увеличится на 43%. В России число людей с капиталом $30 млн и более к 2026 году вырастет на 60% до 5170 человек, численность миллиардеров – также на 60% до 144 человек.

В январе организация Oxfam сообщила, что восемь миллиардеров Земли обладают состоянием (превышает $426 млрд), равным общему объему средств, которыми располагает беднейшая половины населения. В докладе Oxfam отмечалось, что разница в доходах между богатыми и бедными стала "непристойной".