Член палаты представителей конгресса США от штата Гавайи, демократ Тулси Габбард в интервью CNN рассказала о своем недавнем секретном визите в Сирию, где она встретилась с президентом арабской страны Башаром Асадом.

"Я первоначально не планировала встречаться с ним (Асадом. — "Газета.Ru"), но когда представилась возможность встретиться, я так и сделала. Я считала, что важно, раз мы говорим о том, что по-настоящему заботимся о народе Сирии и его страданиях, тогда мы должны быть способны встречаться с кем угодно, если есть возможность достижения мира", — заявила она.

По ее словам, любое мирное соглашение или любая возможность жизнеспособного мирного соглашения предполагает разговор с Асадом, поэтому нельзя избежать или проигнорировать встречу с ним.

"Я буду добиваться окончания этой войны, которая вызвала столь много страданий среди сирийского народа, детей, семей. Я многих из них встретила в этой поездке", — добавила Габбард.