"В мае будет специальная встреча, цель которой — чтобы новый президент США посетил НАТО", — сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что США привержены трансатлантическим обязательствам. При этом в альянсе обеспокоены заявлением Дональда Трампа о том, что организация устарела.

После выборов президента США Йенс Столтенберг написал статью для британской газеты Observer, где подчеркивал, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Столтенберг признавал, что США в настоящее время вносит почти 70% бюджета НАТО, и что некоторым членам союза необходимо увеличить свой вклад. Но он указывал на тот факт, что американские лидеры всегда признавали наличие глубокого стратегического интереса в сохранении мира и безопасности в Европе.