Даугавпилсское хлебопекарное предприятие Latvijas maiznieks в прошлом году начало реализовывать продукцию в Германии, Ирландии, США, Израиле и Болгарии, рассказал агентству LЕТА руководитель отдела продаж и маркетинга компании Марис Дауде.

В 2016 году Latvijas maiznieks почти удвоил объемы экспорта по сравнению с 2015 годом, а также приступил к реализации товаров на новых рынках — в Германии, Ирландии, США, Израиле и Болгарии. В эти страны предприятие поставляет хлеб и кондитерские изделия.

Кроме того, в прошлом году Latvijas maiznieks немного нарастил оборот по сравнению с 2015 годом, однако точные цифры Дауде не назвал, сославшись на то, что еще не завершен аудит.

В этом году Latvijas maiznieks тоже планирует увеличивать объемы экспорта, в том числе находить новые рынки сбыта.

Оборот Latvijas maiznieks в 2015 году составил 23,94 млн евро, прибыль — 543 650 евро.

Самые известные марки хлеба, которые выпускает Latvijas maiznieks, Zeltene, Vita, Ligatnes, Sabiles, Zemnieku, Galda baltmaize.