Депутат Европарламента Яна Тоом вновь отправится в Сирию

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом в марте вновь отправится в Сирию. В частности, она планирует встретиться со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистура, передает ERR. Из соображений безопасности Тоом не стала называть точную дату поездки и место прибытия. Однако она сказала, что хотела бы посетить Алеппо. Тоом была в Сирии уже несколько раз.

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