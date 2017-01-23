Предприятия, основанные на новых технологиях и работающие в цифровой среде, часто обходят правила социального обеспечения. Правительства нескольких стран еще не установили законодательных норм, согласно которым работники на таких предприятиях должны получать стандартный объем социальных гарантий. Голосование по резолюции ЕП состоится в ближайшее время.

По словам представителя Латвийской ассоциации стартапов Екатерины Новицкой, для Латвии эта проблема неактуальна. От соцгарантий в Латвии отказывается не работник, а создатель нового предприятия, отметила она.