Депутаты комиссии Сейма по труду и социальным делам, назвав инициативу аморальной, отклонили поправки к закону, предусматривающие, что пенсия по выслуге начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) должна быть соизмерима с пенсиями на аналогичных должностях.

Предложение не поддержал ни один депутат, против были семь, двое воздержались. Депутаты не поддержали также продление сроков подачи предложений к законопроекту.

Депутат "Согласия" Андрей Клементьев подчеркнул, что законопроект разработан для конкретной ситуации — конкурса на должность начальника БПБК — и не соответствует принципам эффективного управления.

Депутат Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс заявил, что аморально заманивать человека на работу будущими благами, то есть пенсией по выслуге.

Комиссия рассматривала законопроект в окончательном чтении. Поправки предусматривали, что начальник БПБК имеет право на пенсию по выслуге независимо от возраста, если прослужил 20 лет и не менее трех последних лет на посту начальника БПБК.