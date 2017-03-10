Директор школы госуправления покинет пост в апреле

LETA |





Директор школы государственного управления Эдите Калниня, подавшая заявление об отставке, покинет пост 28 апреля, говорится в сообщении в официальном издании Latvijas Vēstnesis. Калниня подала заявление об отставке в связи с тем, что считает бюрократию в госуправлении чрезмерной и это ее не устраивает.

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