Для обсуждения планируемой реформы налоговой системы будет образована рабочая руководящая группа, сообщил в понедельник журналистам после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис.

В рабочую группу по управлению налоговой реформой войдут представители организаций предпринимателей, Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации крупных городов, партий правящей коалиции, отраслевые министры, руководители комиссий Сейма по бюджету и финансам (налогам), по социальным делам и труду и по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды.

Как сообщалось, Министерство финансов предлагает установить ПНН в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% — для более высоких доходов. Также предложено повысить минимальную зарплату до 430 евро и отменить налог солидарности. Минфин предлагает ввести дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро, то есть нулевой необлагаемый минимум будет при зарплате 1350 евро, а 300 евро — при минимальной зарплате. Также предлагается постепенно повысить необлагаемый минимум для пенсионеров.

Ставка НДС останется прежней — 21%, но шире планируется применять так называемый реверсный НДС. Министерство предлагает повышать акциз, налоги на азартные игры и лотереи, а в регулировании налога на недвижимость ставить акцент на упорядочении системы кадастровой оценки.

Минфин предлагает сохранить НМП, уменьшив порог оборота для микропредприятий с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. Дивиденды с НМП будут облагаться 20%-ным налогом.

Разработаны также три рекомендации по улучшению ситуации в бюджете здравоохранения. Первый сценарий предусматривает из платежей социального страхования выделять на медицину 1%, что даст бюджету дополнительно 167 млн евро. Второй сценарий предусматривает увеличение пациентских взносов, если пациент не платит соцвзносов, а третий — увеличить НДС на один процентный пункт, что позволит взимать дополнительно 80 млн евро.