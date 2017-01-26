Постепенно заключаются договоры и на оплату вторичных услуг — консультации врачей-специалистов, диагностику, дневной стационар и т.д. В этом году больницам за эти услуги из бюджета выделят на 23% больше средств, чем в 2016 году, а прочим медицинским учреждениям — на 17% больше.

На процесс уменьшения очередей к специалистам в этом году из бюджета дополнительно выделен 21 млн. евро.

Особо отмечено, что на операции по удалению катаракты глаза и эндопротезирования в этом году бюджет выделил столько денег, сколько в состоянии физически освоить больницы. Только на эндопротезирование дополнительно, с целью уменьшения очередей, выделено 2,5 млн. евро.

Всего в 2017 году на амбулаторные услуги бюджет страны потратит 273,2 млн евро, что на 5,36% больше, чем в 2016 году. На оказание стационарных услуг — 258,4 млн. евро, что на 3,11% больше, чем в 2016 году.