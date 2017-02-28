По техническим причинам доставка американских вертолетов Blackhawk в Латвию в рамках операции Atlantic Resolve перенесена на среду, 1 марта.

Как сообщили в посольстве США в Латвии, запланированное на 28 февраля прибытие в Рижский аэропорт транспортного самолета ВВС США с вертолетами UH-60 Blackhawk и военнослужащими подразделения Fеnikss 10-й авиабригады по техническим причинам перенесено на 1 марта.

Завтра в церемонии их встречи будут участвовать посол США в Латвии Нэнси Петит, вице-командующий ВВС США в Европе Тимоти Задалис и генерал бригады ВВС США Патрик Дохерти.

В среду транспортный самолет ВВС США доставит в Латвию первые два из пяти вертолетов Blackhawk.