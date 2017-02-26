Двое детей на санках врезались в машину и попали в больницу

В субботу двое детей попали в больницу после того, как, катаясь на санках, врезались в проезжавшую мимо машину. Об этом сообщает LETA со ссылкой на данные Неотложной медицинской помощи. Дети катались на санках с расположенной около дома горки и врезались в медленно ехавшую машину. В результате девятилетние мальчик и девочка получили сотрясение мозга и ушибы спины и тела. Пострадавшие доставлены в больницу.

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