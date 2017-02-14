25-летний мужчина, старающийся быть похожим на нацистского лидера Адольфа Гитлера, арестован в Австрии по обвинению в прославлении нацизма, сообщают власти страны.

Сообщается, что молодой человек, называющий себя Гаральд Гитлер, фотографировался возле дома в родном городе Гитлера Браунау-ам-Инн.

Представитель местной полиции сообщил Би-би-си, что арестованный мужчина недавно переехал в городок на границе с Германией, а до этого его видели в Вене и в Граце.

По его словам, действия молодого человека - это не шутка и не артистический перформанс, он вполне серьезно относился к своему образу.

Фотоснимки мужчины с черными усиками появились на одном из австрийских интернет-сайтов в понедельник.

Прославление нацизма в Австрии преследуется как уголовное преступление.