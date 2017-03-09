ЕЦБ не стал изменять свою ключевую ставку

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил ключевую ставку на уровне 0%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Также стало известно, что маржинальная ставка сохранилась на уровне 0,25%, а ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что регулятор намерен продолжить программу по количественному смягчению, которая предусматривает покупку бондов у центробанков стран еврозоны. Уточнялось, что в январе текущего года рост цен в еврозоне составил 1,8% при целевом показателе в 2%.

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