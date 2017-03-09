Ранее глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что регулятор намерен продолжить программу по количественному смягчению, которая предусматривает покупку бондов у центробанков стран еврозоны. Уточнялось, что в январе текущего года рост цен в еврозоне составил 1,8% при целевом показателе в 2%.