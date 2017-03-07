В Еврокомиссии считают, что ситуация с запасами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины находится под контролем, однако продолжат следить за ситуацией. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает "Интерфакс".

"Мы полагаем, что ситуация под контролем, но мы согласились, что мы будем на связи, и если будут какие-то сигналы об ухудшении ситуации, найти решение", — сказал он.

По его словам, в этом году есть положительный момент для Украины в сравнении с прошлым.

"По сравнению с прошлой зимой положительным моментом является то, что у Украины есть финансовые средства на закупку газа, в частности, от ЕБРР", — сказал Шефчович, отметив, что Еврокомиссия будет следить, чтобы не было проблем с транзитом российского газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поддерживает Россию в стремлении увеличить поставки газа через трубу OPAL, что снизит транзит через Украину.