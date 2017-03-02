"Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями", — написал он.

По его словам, груз был оформлен как дипломатический. "Посол в Испании друг Пети которого он назначил в 2006 году. Главная его дипломатическая миссия присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью", — отметил Олейник.

В январе этого года сообщалось, что украинское антикоррупционное агентство начало проверку декларации Порошенко.