Если США, Евросоюз и Китай введут пошлины, повышающие стоимость импортируемых товаров на 10 процентов, то в среднесрочной перспективе такой шаг обойдется этим странам в 2 процента от ВВП, считают эксперты. "Важно сохранить мировой рынок открытым и прозрачным для капитала, товаров и сферы услуг", — говорится в анализе мировой экономики ОЭСР, размещенном на сайте организации.

Протекционизм способен помешать и без того небольшому росту мировой экономики, который эксперты прогнозируют в 2017 году, считает ОЭСР. В 2017 году этот рост, по прогнозу организации, может составить 3,3 процента, что на 0,3 процента больше, чем в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном 16 января интервью для немецкой газеты Bild и британской The Times, среди прочего, пригрозил компании BMW штрафными мерами, если баварский автоконцерн в 2019 году построит завод в Мексике и оттуда будет поставлять автомобили на американский рынок. В этом случае "они за каждую машину, которая поступит в США, будут платить пошлину в 35 процентов", заявил он.