Латвийское Управление защиты природы в рамках проекта "Очистка природы" начало разрабатывать план защиты тюленей в регионе Балтийского моря, сообщает агентство LETA со ссылкой на ассистента руководителя проекта Элину Прикуле.

Чтобы информировать о начале работы группы по защите вида "Тюлени", а также о нахождении лучших форм сосуществования человека и тюленей, будут организованы совещания. Первое совещание пройдет 14 марта в 11.00 в министерстве защиты Среды и регионального развития, второе — 15 марта в 11.00 в Салацгриве в Видземском управлении регионального бюро защиты Природы, третье — 22 марта в 11.00 в здании Думы края Роя. Подать заявление для участия в собрании можно до 9 марта.

На совещаниях пойдет речь о положении популяций тюленей в Балтийском море и в Рижском заливе, об исследованиях влияния тюленей на рыболовство в Балтийском море, в прибрежных водах Латвии и соседних странах, о разработке плана защиты тюленей. Будут выслушаны точки зрения, предложения и аргументы.

Разработкой плана защиты тюленей по заданию Управления защиты природы занимается бесприбыльная организация Pro Mare.

В Балтийском море водятся три вида тюленей — серый тюлень (Halichoerus grypus), кольчатая нерпа (Pusa hispida) и пятнистый тюлень(Pusa vitulina).